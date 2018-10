EUA. O direto em que soaram os alarmes para evacuar redação da CNN em Nova Iorque

Poppy Harlow e Jim Sciutto estavam em direto na CNN a atualizar informação sobre os engenhos explosivos encontrados em vários pontos de Nova Iorque quando os alarmes soaram na própria redação. Era um aviso de evacuação, que os dois pivots do canal televisivo não cumpriram de imediato, tendo ficado mais uns instantes no ar a divulgar a informação que as autoridades já estavam a divulgar sobre os pacotes suspeitos.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o

— ????andrew????kaczynski???? (@KFILE) October 24, 2018