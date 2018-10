Ex-chefe de gabinete diz que informou Azeredo Lopes do memorando de Tancos

O tenente-general Martins Pereira disse, esta quarta-feira, que tinha informado o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, do memorando sobre o roubo das armas dos Paióis Nacionais de Tancos. O antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes foi interrogado durante cinco horas no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O militar confirmou que recebeu o memorando do coronel Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), agora em prisão preventiva, e do major Brazão, porta-voz da Política Judiciária Militar, agora em prisão domiciliária. Esta informação já era conhecida desde dia 10 de outubro, mas, nessa altura, Martins Pereira afirmava que não tinha identificado qualquer facto que indiciasse uma irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos.

Esta quarta-feira, o tenente-general Martins Pereira disse aos procuradores do Ministério Público que tinha passado imediatamente a informação do memorando ao ministro da Defesa via WhatsApp — uma aplicação que encripta (codifica) telefonemas e mensagens escritas —, noticiou o Público. O ex-chefe de gabinete colocou o telemóvel à disposição dos investigadores para que se apurassem as suas declarações. O militar saiu do interrogatório como testemunha, sem ter sido constituído arguido.

Quando foi interrogado, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, afirmou que tinha entregue um relatório formal da ocorrência em papel timbrado e assinado. Este sábado, o jornal Expresso publicou o memorando, mas o documento a que teve acesso não tinha data nem assinatura.

