Meghan, Beyoncé ou Tokio? Os looks que marcaram 2018 também são fantasias de Halloween

Chegou a altura do ano em que voltamos a importar aquela tradição norte-americana. Como se fosse Carnaval, mas em pleno outono, vale tudo — palhaços assustadores, mortos-vivos, assassinos e cientistas loucos. Mas nem todos os visuais de Halloween têm de meter medo. Olhando para o ano que está quase a chegar ao fim, são várias as fontes de inspiração. Chegam do cinema e da televisão, mas também de personagens bem reais. Em 2018, Bruno de Carvalho aqueceu os ânimos no Sporting, Madonna levou Lisboa para a capa da Vogue Itália, Meghan Markle entrou para a família real, Serena Williams arriscou usar um catsuit e Beyoncé fechou o Louvre para gravar um teledisco. Na ficção, o vermelho impera, quer nos macacões do bando de Casa de Papel, quer nas capas usadas pelas mulheres de The Handmaid’s Tale. Enquanto isso, o melhor dos anos 80 voltou com a série Glow.

Não é preciso ir a correr à loja de disfarces mais próxima. Algumas destas ideias são perfeitamente exequíveis com peças que já tem em casa. No limite, podem ser um bom pretexto para ir às compras. Depois da noite de todos os sustos, não há nada que não possa voltar à rua para ver a luz do dia.

Escolhemos 11 looks para este Halloween. Veja as nossas sugestões na fotogaleria.

