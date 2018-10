Operação Marquês. Instrução começa em janeiro

(Artigo em atualização)

A fase de instrução do processo da Operação Marquês, em que José Sócrates é acusado de corrupção, só deverá começar na última semana de janeiro, apurou o Observador junto de fonte judicial. O juiz Ivo Rosa vai tentar que esta fase decorra numa sala do Palácio da Justiça, em Lisboa.

A decisão partiu de uma reunião feita esta tarde de quinta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, em que o juiz Ivo Rosa recebeu um representante do Ministério Público e dos arguidos do processo (19 particulares e 9 empresas) para acertar procedimentos e calendários antes de proferir o despacho que determinará a abertura de instrução.

Ivo Rosa estima que as diligências a efetuar nesta fase, que vai ser fundamental para decidir se leva o caso a julgamento, possam prolongar-se durante todo o ano de 2019. Logo, o debate instrutório poderá ocorrer só no final do ano. Ao que o Observador apurou, as sessões deverão decorrer sempre na última semana do mês, às terças, quartas e quintas.

Em causa estão crimes de e corrupção passiva e ativa de titular de cargo político, branqueamento, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

