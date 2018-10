PSP afirma que o ‘clássico’ minhoto é jogo de “risco elevado”

O jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para sexta-feira, é de “risco elevado”, indicou esta quinta-feira o Comando Distrital da PSP de Braga, em comunicado. A força policial confirmou ainda que os adeptos bracarenses que se vão deslocar a Guimarães para assistirem ao jogo marcado para as 21:15 têm de sair das viaturas num local indicado por agentes da PSP no terreno, a pouco mais de um quilómetro do Estádio D. Afonso Henriques.

“Por razões de segurança, acessibilidade e garantia de acesso à prestação de socorro médico e de emergência, o local de parqueamento e desembarque de adeptos afetos ao Sporting de Braga efetuar-se-á em local que dista 1.100 metros do Estádio D. Afonso Henriques”, esclarece a nota.

O Comando de Braga disse ainda ter planeado “um dispositivo policial com um número de efetivos habitualmente utilizados” em jogos com características semelhantes, apesar de não ter esclarecido o número de agentes. Esse dispositivo, segundo a PSP, visa tanto questões de segurança dentro e fora do estádio, como os “condicionamentos de trânsito necessários à circulação automóvel no acesso às imediações do estádio”.

O clube bracarense manifestou-se, também hoje, preocupado com o plano de segurança traçado pela PSP, tendo dito que “estranha os obstáculos criados na deslocação e no acesso” ao estádio dos cerca de 1.500 adeptos ‘arsenalistas’ que se esperam em Guimarães.

O Sporting de Braga considerou “incompreensível” que os seus responsáveis de segurança não tenham sido contactados pela PSP de Guimarães, questionou o papel da Liga nesta questão e considerou também algo “insólito” a escolha pela PSP de “um ponto de reorganização da caixa de segurança situado a três quilómetros do Estádio D. Afonso Henriques”.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 10 pontos, recebe o Sporting de Braga, segundo, com os mesmos 17 pontos do líder Benfica, às 21:15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

