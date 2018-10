Ricciardo e Verstappen divertem-se à chuva. De Aston Martin

Entre os muitos compromissos para o GP de F1 de Austin, nos EUA, os pilotos da Red Bull arranjaram tempo para algum gozo extra, além do que retiram da condução dos seus bólides. E, para que não houvesse dúvidas, registaram tudo em vídeo, onde dois dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 levam o novo Aston Martin DB11 Volante, o descapotável da gama, ao limite e para lá dele.

A Aston Martin, patrocinadora da equipa Red Bull, não perde uma oportunidade de explorar o apoio que paga ao team da conhecida bebida energética, em benefício dos seus modelos, tão belos e elegantes, quanto potentes e rápidos. No circuito de Austin, repleto de bandeiras americanas, com as stars and stripes a decorar até algumas das escapatórias do circuito, a Aston Martin colocou à disposição um DB11 Volante pintado com as cores americanas, ou não fossem os EUA um importante mercado para a marca britânica.

Como os dois pilotos se alternam no protagonismo dos vídeos da Red Bull, nesta ocasião foi a vez de Daniel Ricciardo saltar para o volante, tendo a seu lado Max Verstappen, que parece ter-se divertido tanto quanto o seu colega.

Numa pista molhada, já coberta da borracha deixada pelos F1, não é fácil conduzir sem se atravessar um carro de série e equipado com pneus de estrada normais. Mas Ricciardo dá um jeito, com as dicas e os trejeitos do seu companheiro de equipa, no lugar do passageiro, mas sempre atento.

É certo que os pilotos de F1 são especialistas a andar para a frente, travando tarde, acelerando cedo e descrevendo curvas com uma precisão cirúrgica, poucos sendo os que apreciam andar ‘atravessados’, uma situação contra natura na disciplina máxima do desporto automóvel. Digamos que é tão difícil quanto encontrar um piloto de ralis que seja exímio a pilotar em circuito.

No vídeo são evidentes os dotes de condução de Ricciardo, e outra coisa não seria de esperar, mas se tivéssemos que apostar, acreditamos que Verstappen seria mais exuberante se fosse ele aos comandos do DB11 descapotável.

