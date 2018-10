Tensão diminui no protesto dos polícias em frente à Assembleia da República

Situação mais calma em frente ao parlamento. São cada vez mais os polícias que desistem do protesto, no qual ficaram mesmo depois de a organização ter apelado à desmobilização. Chegou a haver momentos mais tensos, com barreiras derrubadas e troca de empurrões com os polícias das unidades do corpo de intervenção, colocados em três linhas de defesa em frente à Assembleia da República.

Os manifestantes assobiaram a organização do protesto, neste caso os dirigentes associativos do setor, quando estes apelaram à desmobilização e ouviram-se gritos de “Invasão! Invasão!” por parte dos manifestantes, incentivando os outros a entrarem pela AR. Face à centena de elementos da Unidade Especial de Polícia colocada na escadaria, os manifestantes conseguiram ganhar terreno e a subir alguns degraus.

De cada vez que os homens da frente conseguiam subir mais alguns degraus, os restantes elementos das polícias em protesto — mais recatados — reagiram com aplausos. Ao Observador, dois manifestantes que vieram do Porto diretamente para o protesto disseram que não abandonariam o local até que houvesse “uma desmobilização real”. Algo que em termos práticos aconteceu cerca das 21:30.

A carrinha da organização deixou o local e o palanque no qual foram feitos os discursos foi desmontado. Os manifestantes sentaram-se nos degraus da escadaria que leva ao parlamento e o número de polícias em protesto continua a decrescer. As barreiras anti-motim utilizadas para conter os manifestantes foram compradas este ano pela PSP e têm um formato especial, que torna mais difícil derrubá-las.

Milhares de polícias estiveram concentrados desde as 19:45 em protesto frente à Assembleia da República, chegando a entoar o hino nacional e canções de protesto como o “Grândola, Vila Morena”. A tensão subiu quando as barreiras de segurança em frente à escadaria do parlamento foram forçadas, perante o olhar de dezenas de agentes das equipas anti-motim.

Segundo a organização, chegaram a participar no protesto cerca de cinco mil elementos das forças e serviços de segurança sobretudo da PSP e da GNR.

Os polícias percorreram as ruas entre a Praça do Comércio e a Assembleia da República, gritando várias palavras de ordem como “Cabrita o que é isto? Um país seguro e os polícias nisto”, “Oh Costa, basta de empurrar, a segurança não se faz a brincar”, “Polícias Unidos Jamais serão Vencidos”, pediram várias vezes a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e cantaram o hino nacional.

Na Assembleia da República está montado um forte dispositivo policial por elementos da Unidade Especial da Polícia (UEP) tendo sido colocado um gradeamento à volta do edifício e a calçada da Estrela está cortada ao transito por várias viaturas da polícia.

Fonte policial disse à agência Lusa que foram destacados para o protesto elementos do corpo de intervenção de Faro, Porto e Lisboa.

Os organizadores do protesto – Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança – querem entregar ao presidente da Assembleia da República uma moção onde explicam o seu desagrado por várias políticas do governo, nomeadamente a falta de efetivos e de investimento, o desbloqueamento das carreiras, a contagem do tempo em que as carreiras estiveram congeladas e o reconhecimento da profissão de desgaste rápido.

A CCP é constituída pelos sindicatos e associações do setor, como ASPP/PSP, a APG/GNR, Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, o sindicato dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e os profissionais da Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

