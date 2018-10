Um bis, um autogolo, um penálti falhado, outro cometido: a noite de Champions escrita por portugueses

A única equipa portuguesa em ação esta quarta-feira ganhou, mesmo numa versão de FC Porto que contou apenas com um jogador português em campo e outro como suplente utilizado. Contas feitas, até o Lokomotiv teve mais. Mas já lá vamos: pelos melhores e piores motivos, esta foi uma noite escrita por vários jogadores internacionais e opções de Fernando Santos, a que se juntaram algumas caras conhecidas que passaram pela Primeira Liga antes de valerem encaixes milionários.

No BVB Stadium, o Borussia Dortmund vencia por 1-0 o Atl. Madrid aos 63′, altura em que entrou em campo Raphael Guerreiro. Os alemães tinham a vantagem do golo apontado pelo belga Axel Witsel, antigo médio do Benfica, ainda na primeira parte mas os colchoneros tentavam reentrar no jogo. Não só isso não aconteceu como o lateral esquerdo campeão europeu de seleções em 2016, atuando em terrenos mais avançados (rendeu Larsen), foi a tempo de bisar (73′ e 89′) e contribuir para a goleada por 4-0 do atual líder da Bundesliga frente ao conjunto de Simeone, que voltou a não contar com Gelson Martins.

⚽ ???????? Borussia Dortmund ???? Atlético de Madrid ???????? O "tuga" ???????? Raphael Guerreiro entrou a tempo de bisar em apenas 29 minutos ⭐#UCL #BVBAtleti #RatersGonnaRate pic.twitter.com/SSjwqkYsG3 — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) October 24, 2018

Um lateral esquerdo bisou, outro marcou… na própria baliza: num dos encontros grandes desta ronda, o Nápoles adiantou-se por intermédio de Insigne mas Mário Rui acabou por apontar um autogolo que fez o 1-1 no decorrer do segundo tempo (61′), desviando de forma caprichosa para a baliza de Ospina quando fazia um carrinho para travar um cruzamento de Meunier. Mertens ainda voltou a colocar os italianos na frente do marcador mas Ángel Di María, antigo ala argentino do Benfica, acabou por restabelecer o empate já em período de descontos com o melhor golo da noite.

Nelson Semedo, que fez um jogo muito elogiado em Espanha diante do Sevilha, foi suplente utilizado (entrou aos 72′) na vitória do Barcelona com o Inter – João Mário continua afastado das opções – por 2-0 (golos de Raphinha e Jordi Alba) mas foi de Moscovo que vieram os outros destaques nacionais nesta jornada e por razões menos felizes: Manuel Fernandes, que levava uma boa série de grandes penalidades transformadas, permitiu a defesa a Iker Casillas logo aos 10′ da derrota do Lokomotiv frente ao FC Porto por 3-1, ao passo que o companheiro Éder fez o penálti sobre Felipe que deu o 1-0 por Marega.

