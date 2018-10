Enquanto os jogadores do Sporting de Braga passavam no autocarro junto da rotunda perto do estádio D. Afonso Henriques, várias pedras e garrafas foram arremessadas, avançou o JN.

As duas equipas rivais defrontam-se num jogo de futebol esta sexta-feira, em Guimarães. O Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 10 pontos, recebe o Sporting de Braga, segundo, com 17, às 21h15.

