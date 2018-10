Brasileiros da InterCement vendem Cimpor a grupo turco OYAK

Os brasileiros da InterCement e a Cimpor assinaram acordo de venda das operações da Cimpor não só em Portugal como em Cabo Verde, um acordo confirmado em comunicado enviado às redações. O comprador é um grupo turco chamado OYAK, que está presente em 19 países.

“Esta transação enquadra-se no plano de redução da dívida do Grupo publicamente anunciado pela InterCement e pela Cimpor, em resposta à adversidade do contexto que se tem observado nos mercados da América do Sul, especialmente no Brasil”, indicou o grupo brasileiro e a Cimpor, salientando que a operação aguarda a aprovação por parte dos supervisores competentes.

O grupo comprador emprega atualmente cerca de 30 mil pessoas em 19 países, registou em 2017 um volume de negócios de 10,2 mil milhões de dólares e opera em diversas industrias (cimento e betão, mineração e metalurgia, automóvel, energia e química) e serviços (financeiros e logísticos). A sua subsidiária OYAK Cement, conta com sete fábricas integradas de cimento e três moagens com uma capacidade anual de produção de 12 milhões de toneladas por ano, 45 centrais de betão e uma fábrica de sacos de papel”, pode ler-se no comunicado.

As empresas garantem, também, que “esta aquisição da Cimpor Portugal e Cabo Verde contempla a manutenção das estruturas humanas destas empresas”.

