Fotografias dos fugitivos do Porto foram tiradas por agente da PSP

As fotografias dos três detidos que fugiram de um tribunal no Porto, que acabaram por ser tornadas públicas, foram tiradas por um agente da PSP, avança o DN. Nas imagens, os fugitivos apareciam sentados no chão, com mãos atadas e ferimentos na cara.

As fotos foram feitas no final de uma operação da PSP, que resultou na recaptura dos detidos. A divulgação das imagens no Facebook, por dois sindicatos da polícia, levou a criticas do Ministério da Administração Interna, que abriu um inquérito sobre a divulgação das imagens. E foi na sequência desse inquérito que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) que chegou à identidade do autor das fotografias, que arrisca, agora, ser expulso da PSP.

Além do processo disciplinar, o agente também vai ser alvo de um inquérito-crime por violação de segredo de justiça e divulgação de imagens sem autorização. As fotografias, que entretanto foram apagadas da rede social, foram apoiadas pelo sindicatos, mas também foram criticadas. O ministro da Administração Interna e o Presidente da República classificaram as imagens como “inaceitáveis”.

Os três homens, dois irmãos gémeos com 34 anos e um terceiro com 20 anos, foram capturados num parque de campismo em Gondomar depois de terem conseguido fugir a caminho do estabelecimento prisional de Custóias. A PSP abriu de imediato uma operação de busca pela cidade do Porto, alertando que os fugitivos eram “perigosos” e podiam estar armados. Os três foram encontrados com milhares de euros em notas de 500 e preparavam-se para fugir do país.

