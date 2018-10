Netanyahu visitou Omã, a primeira visita de um responsável de Israel desde 1996

O primeiro-ministro israelita realizou esta sexta-feira uma visita histórica a Omã, onde foi recebido pelo sultão Qabous ben Saïd, apesar de Israel e o sultanato não terem relações diplomáticas, indicou o gabinete de Benjamin Netanyahu.

Trata-se da primeira visita do género depois de 1996, precisou a mesma fonte num comunicado.

Esta visita constitui “um passo importante na aplicação da política do primeiro-ministro Netanyahu visando aprofundar as relações com os países da região, aproveitando as vantagens de Israel nas áreas da segurança, tecnologia e no setor económico”, refere o comunicado.

Entre os países árabes, Israel só tem relações diplomáticas com o Egito e a Jordânia, mas Netanyahu tem proclamado que as novas realidades regionais, a começar pela expansão da influência iraniana, criam uma convergência de interesses com os países árabes.

Segundo a página ‘online’ do jornal The Jerusalem Post, Benjamin Netanyahu foi convidado por Qabous ben Saïd e os dois discutiram o processo de paz no Médio Oriente e várias outras questões relativas à estabilidade da região.

O primeiro chefe de governo israelita a visitar Omã foi Yitzhak Rabin em 1994, ao qual se seguiu Shimon Peres em 1996, quando os dois países chegaram a ter laços económicos.

