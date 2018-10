Quem é Cesar Sayoc, o suspeito dos pacotes explosivos

Cesar Sayoc, 56 anos, é o principal suspeito de ter enviado vários pacotes suspeitos, que teriam explosivos, a políticos do Partido Democrata e críticos da presidência de Donald Trump. Foi preso em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos da América e tem um registo criminal extenso. A última vez que esteve preso foi em 2015.

As autoridades americanas intercetaram, até agora, 13 pacotes suspeitos que tinham como destinatários personalidades com o multimilionário George Soros, Hillary e Bill Clinton, Barack Obama ou Joe Biden, o antigo vice-presidente norte americano. Apesar de ter sido detido na Flórida, onde tem um endereço na localidade de Aventura, o suspeito tem ligações à cidade de Nova Iorque, avança a CNN.

O The New York Times revelou que Cesar Sayoc é membro do Partido Republicano. Perto do local da detenção, esta tarde, as autoridades federais americanas rebocaram uma carrinha branca com vários autocolantes nas janelas alusivos ao partido e aos comícios realizados por Donald Trump. Sayoc tem um historial criminal na Flórida desde 1991, que inclui furto, posse de droga e acusação de fraude. Há registo também de Sayoc ter sido acusado de ter ameaçado utilizar uma bomba.

A NBC entrevistou uma prima de Sayoc, que se mostrou perplexa com a detenção: “Ele sempre foi muito simpático e uma pessoa caridosa”, disse esta familiar do suspeito que, apesar de já não o ver há 20 anos, falou recentemente ao telefone com ele. O suspeito ligou à prima porque o pai desta morreu e queria dar as condolências.

Segundo os registos do estado norte-americano, Sayoc tem como profissão a referência de ser “gerente” [manager]. Tem cerca de 98 quilos e mede 1m80.

*Em atualização

