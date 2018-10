Silas desvaloriza desgaste do Benfica e quer “criar problemas” ao líder

O treinador do Belenenses desvalorizou esta sexta-feira um eventual desgaste físico do Benfica, que defrontou o Ajax a meio da semana, e assumiu que os ‘azuis’ querem “criar problemas” ao líder da I Liga portuguesa de futebol.

“Não sei se o Benfica vai chegar ao jogo cansado ou não. De qualquer forma, tem um plantel que lhe permite jogar com outros 11. É um plantel incrível. Jogadores como Castillo, Ferreyra, Cervi, que não têm jogado, qualquer um deles poderia jogar na nossa equipa. O Benfica tem jogadores que não jogaram com o Ajax e que poderiam jogar em qualquer equipa em Portugal”, afirmou Silas.

Em conferência de imprensa, o técnico do Belenenses, que fazia a antevisão do dérbi lisboeta da oitava jornada, marcado para sábado, no Estádio Nacional, disse não acreditar num adversário afetado pelo desaire de terça-feira, em Amesterdão (1-0), para a Liga dos Campeões.

“Não acho que tenha afetado. Se o Benfica não sofre o golo no final, não se poderia dizer que tinha feito um jogo muito mau. E não jogaram contra uma equipa qualquer, jogaram com uma grande equipa”, referiu.

Silas admitiu que o nome do adversário ajuda a motivar ainda mais os jogadores do Belenenses e disse esperar um “jogo similar” ao da época passada, no Restelo (1-1), considerando que um eventual triunfo do Belenenses pode “valer mais do que três pontos”.

“Perder com o Benfica é igual a perder com outra equipa qualquer. Para nós, contam três pontos. Não entro em campo a pensar em perder ou empatar. Se ganharmos ao Benfica, se calhar até vale mais que três pontos, já que não serão muitas as equipas a conseguir ganhar ao Benfica. Eles vão criar-nos muitos problemas, mas nós também lhes vamos criar problemas”, vincou.

Quanto à crise de golos dos ‘azuis’ no campeonato, no qual levam quatro jogos sem ‘faturar’, Silas foi perentório: “Não há nenhuma equipa que tenha tido um calendário mais difícil do que o nosso. Tivemos cinco saídas, que são sempre difíceis, e em casa defrontámos FC Porto, Braga e agora o Benfica”.

“No final da primeira volta, depois de jogarem todos contra todos, veremos quem tem mais golos marcados e sofridos. Queremos fazer mais golos e vamos atacar e tentar marcar”, observou o técnico.

Para a receção ao Benfica, o Belenenses não poderá contar com os lesionados Sagna e Tiago Caeiro, nem com Dálcio, que está cedido pelos ‘encarnados’.

O Belenenses, 12.º classificado da I Liga, com sete pontos, recebe o Benfica, que reparte a liderança da prova com o Sporting de Braga, ambos com 17, no sábado, a partir das 20:30 horas, no Estádio Nacional, em Oeiras.

