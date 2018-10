Sismo de magnitude 6.8 ao largo da costa da Grécia. Não há registo de vítimas

Por volta das 22h54 um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter atingiu o sudoeste da Grécia. De acordo com dados do Instituto norte-americano de geologia (que faz o acompanhamento dos tremores de terra), o epicentro do sismo foi no Mar Jónico, a 35 quilómetros a sudoeste da aldeia de Lithakia, na ilha de Zaquintos, e a 124 quilómetros de Patras, a terceira maior cidade do país. O epicentro deu-se a 16,6 quilómetros de profundidade.

Este não foi o primeiro sismo sentido esta noite naquela região. Por volta das 22h22 um primeiro abalo de uma magnitude inferior – 5,0 -, com epicentro a 10 quilómetros de profundidade e a 30 quilómetros de Lithakia, atingiu a mesma região grega. Já mais tarde, por volta das 23h09, a 56 quilómetros da costa e a 10 quilómetros de profundidade foi sentida uma réplica de magnitude 5,2.

De acordo com o instituto norte-americano, a probabilidade de haver vítimas mortais é baixa – existem 65% de possibilidades de haver entre zero e uma vítima mortal.

Segundo o mesmo instituto norte-americano, a localidade grega que mais sentiu o sismo foi Ambelokipoi, com cerca de dois mil habitantes. Esta localidade terá sentido o abalo com uma intensidade “muito forte”, ou VII na escala Mercali modificada. Patras, por exemplo, sentiu com intensidade III (ou seja, abalo leve).

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) alertou para a possibilidade de haver um pequeno tsunami.

Sea level changes observed in Greece confirming TSUNAMI pic.twitter.com/uoNS39L6eU — EMSC (@LastQuake) October 25, 2018

O mesmo instituto publicou nas redes sociais uma recomendação para a população local, pedindo que não se aproximem das praias para observar um possível maremoto. “Apesar de poder ser pequeno pode ter um impacto grande localmente”, escreveu no Twitter o CSEM. O alerta estará em vigor nas próximas horas.

It is small about 15-20 cm BUT DO NOT TRY TO OBSERVE IT it can be locally significantly bigger — EMSC (@LastQuake) October 25, 2018

Ainda de acordo com USGS, existe uma possibilidade de 35% de danos materiais estimados entre um e 10 milhões de dólares. O sismo terá sido sentido também em Itália, na Turquia e na Albânia.

(em atualização)

Continuar a ler