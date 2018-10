Wall Street cai após resultados de tecnológicas

A bolsa de Nova Iorque negociava esta sexta-feira em terreno negativo no início da sessão, na sequência de resultados trimestrais de empresas tecnológicas que não convenceram o mercado.

Às 15:18 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 1,43% para 24.626,17 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 2,74% para 7.117,54 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 2,05% para 2.650,14 pontos.

Entre as cotadas que penalizavam o Nasdaq, que registava as maiores perdas, estavam a Amazon (7,17%) e a Alphabet (2,56%), que na quinta-feira apresentaram lucros em linha com o que era esperado, mas o mesmo não aconteceu com a faturação.

O departamento do Comércio indicou esta sexta-feira que a economia norte-americana cresceu a um ritmo anual de 3,5% no terceiro trimestre, de acordo com uma primeira estimativa.

Apesar de representar um abrandamento em relação ao crescimento do trimestre anterior, que foi o mais alto em quatro anos (4,2%), a cadência registada entre julho e setembro, apoiada por um forte consumo, foi superior ao previsto pelos analistas, que apontavam para uma expansão de 3,3%.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou em alta, com o Dow Jones a subir 1,63% e o Nasdaq a registar uma valorização mais acentuada de 2,12%.

