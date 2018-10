Dominado fogo em área de mato no Parque Natural da Arrábida em Setúbal

Setúbal, 27 out (Lusa) – O incêndio que lavrou hoje à tarde numa área de mato no Parque Natural da Arrábida, no concelho de Setúbal, foi considerado dominado às 15:03, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 13:05, para o fogo que deflagrou na zona de Picheleiros, na União das Freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão).

Segundo a mesma fonte, as operações de combate às chamas mobilizaram 122 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 38 veículos e três meios aéreos.

