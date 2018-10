Helicóptero do dono do Leicester despenhou-se depois do jogo desta tarde

O helicóptero do dono do clube de futebol Leicester City despenhou-se num parque de estacionamento no exterior do estádio. Segundo a BBC, o desastre aconteceu depois da aeronave ter descolado, no final da partida contra o West Ham.

Ainda não se sabe se Vichai Srivaddhanaprabha estava abordo.

Imagens amadoras mostram um enorme incêndio no tal parque de estacionamento, apesar de ja se saber que o mesmo já se encontra extinto.

The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o – pic.twitter.com/bXX4CbwGFv — Liam Edwards (@Ed_7991) October 27, 2018

Ainda não é conhecida a identidade dos passageiros e se existem sobreviventes. O incidente aconteceu cerca de uma hora depois do final da partida. Testemunhas afirmam que os serviços de emergência chegaram ao local rapidamente.

Depois de desastre gerou-se uma grande confusão, com os seguranças do estádio a tentarem restabelecer a ordem. Adeptos do clube inglês começaram a fugir e há relatos de que Kasper Schmeichel, o guarda-redes da equipa, foi visto em lágrimas.

Srivaddhanaprabha, que comprou a equipa em 2010, costuma deslocar-se para o estádio no dito helicóptero.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018

A policia de Leicestershire afirmou: “Estamos a lidar com um incidente nos arredores do King Power Stadium. Os serviços de emergência já estão a par do assunto e a lidar com a situação”.

A aeronave costuma aterrar e descolar do relvado — desta vez não foi diferente. O repórter Rob Dorsett, da Sky Sports News, aparece citado pela BBC dizendo que segundos depois de ter levantado voo, o helicóptero pareceu ficar fora do controlo e despenhou-se a uns cem metros de distância. Outras testemunhas afirmam ter visto um problema na hélice traseira e que isso a terá feito entrar em descontrolo.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul???? (@CerenSenkul) October 27, 2018

Citado pela BBC, o fotógrafo Ryan Brown, que estava a cobrir o jogo, contou ao canal 5 britânico que viu o helicóptero a sair do estádio, antes de se despenhar. “O motor parou, literalmente. Eu virei-me e ele fez um barulho muito estranho. Depois disso, silêncio, seguido de um ‘bang’ enorme.” Brown afirma que foi a correr para local do embate e deparou-se com uma “enorme bola de fogo”.

