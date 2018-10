Liberais europeus expulsam partido de Puigdemont

Um mês depois da proposta, a decisão inédita: os liberais europeus (o Partido da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa — ALDE), terceira maior família política no Parlamento Europeu, decidiu expulsar o PDeCAT de Carles Puigdemont pelos casos de corrupção em que a sua força política antecessora, a Convergência Democrática da Catalunha (CDC), está envolvida.

A decisão foi tomada este sábado, num congresso extraordinário realizado num hotel de Bruxelas: 84 membros do ALDE votaram a favor da expulsão do PDeCAT, três votaram contra e cinco optaram pela abstenção numa votação que deu lugar a uma decisão inédita de expulsar um partido membro da união de 47 partidos liberais do espaço europeu.

Today the ALDE Party Council has voted by majority on the membership of PDeCAT. Statement: https://t.co/GOwjY9SBlA — ALDE Party (@ALDEParty) October 27, 2018

A decisão tem um peso ainda maior porque o PDeCAT é um dos partidos fundadores do grupo de liberais europeus. Durante a reunião deste sábado, escreve o jornal espanhol El País, os dois membros do PDeCAT com responsabilidades no ALDE, e que estiveram na reunião, opuseram-se à expulsão, afastando-se dos casos de corrupção em que a CDC está envolvida e que já resultaram em condenações judiciais de antigos responsáveis da força política espanhola.

Em janeiro deste ano, um tribunal espanhol considerou provada a acusação de que a Convergência Democrática da Catalunha, que durante vários anos governou a Catalunha, recebeu financiamento partidário ilícito de cerca de 6,6 milhões de euros da construtora Ferrovial a troco da adjudicação de obras públicas à empresa. Essa verba foi depois usada para financiar a atividade da própria CDC.

No comunicado que saiu da reunião, o ALDE refere que “os delegados de mais de um terço dos partidos membros” da família política participaram no congresso extraordinário. E, com “uma maioria de dois terços dos votos submetidos”, decidiram “expulsar o PDeCAT” do grupo. “Esta posição não pressupõe qualquer posição do ALDE sobre questões de política interna espanhola”, ressalva o comunicado.

O comunicado do PDeCAT, na reação à expulsão, apontava o dedo aos Ciudadanos, principal beneficiário de uma decisão que lhe permite ganhar peso e influência no grupo de liberais europeus.

