Liverpool goleia e segue líder, Nuno Espírito Santo voltou a perder

O Liverpool manteve este sábado a liderança na Liga inglesa de futebol, depois ter goleado o Cardiff, por 4-1, numa tarde em que o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, voltou a perder.

Os ‘reds’ somam 26 pontos, mas ainda podem ser igualados no domingo pelo campeão Manchester City, que conta 23, e que tem visita difícil ao terreno do Tottenham.

Em Anfield Road, Mohamed Salah deu vantagem ao Liverpool, aos dez minutos, e foi preciso esperar pela parte final para que o marcador voltasse a ‘mexer’, com Sadio Mané a fazer o 2-0, aos 66, e Paterson o 2-1, aos 77.

Nos últimos minutos, Shaqiri, reforço esta época, estreou-se a marcar pelo Liverpool, aos 84, e Mané ‘bisou’, aos 87.

O Wolverhampton, a equipa ‘mais portuguesa’ da ‘Premier League’, sofreu a segunda derrota consecutiva, ao perder no terreno do Brighton (1-0) e segue no nono lugar, com 15 pontos, podendo ainda ser ultrapassado pelo Manchester United.

Diante do Brighton (11.º), os ‘Wolves’ contaram com Rui Patrício, Ruben Neves, João Moutinho e Hélder Costa a titulares, e aos 61 minutos ainda entraram Diogo Jota, para o lugar do ‘benfiquista’ Raúl Jimenez, e Ivan Cavaleiro.

Um golo de Glenn Murray, esquecido junto à pequena área e completamente livre de marcação, fixou o resultado para o Brighton, aos 48 minutos.

Em outros jogos, Bournemouth (6.º), fora, e Watford (7.º), em casa, venceram por 3-0 nesta 10.ª jornada equipas em zona de descida, o Fulham (18.ª) e o Huddersfield (20.º), respetivamente.

Outros ‘aflitos’, Southampton (16.º) e Newcastle (19.ª) empataram sem golos no St. Mary’s Stadium, com o lateral português Cédric Soares a titular na equipa da casa.

Ainda hoje, o Leicester recebe o West Ham, enquanto no domingo o Chelsea visita o Burnley e o Arsenal, adversário que venceu o Sporting na Liga Europa (0-1), o Crystal Palace.

A ronda fecha com um duelo entre treinadores portugueses, com o Manchester United (10.º), do ‘contestado’ José Mourinho, a receber o Everton (8.º), de Marco Silva.

Continuar a ler