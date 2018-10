Stephens vence Pliskova e vai disputar WTA Finals com Svitolina

A norte-americana Sloane Stephens, quinta do ‘ranking’ mundial de ténis, vai defrontar a ucraniana Elina Svitolina na final das WTA Finals, depois de vencer nas meias-finais a checa Karolína Pliskova.

Em Singapura, a vencedora do US Open de 2017 bateu Pliskova, sétima da hierarquia, por 0-6, 6-4 e 6-1, em uma hora e 57 minutos, e assegurou a presença na nona final da carreira.

Stephens, de 25 anos, procura o seu sétimo título, o segundo do ano, depois do triunfo em Miami, frente a Svitolina, sétima do ‘ranking’, que soma 12 troféus no circuito, três dos quais conquistados este ano, em Brisbane, Dubai e Roma.

A norte-americana já conquistou os torneios de Washington, em 2015, de Charleston, Acapulco e Auckland, em 2016, além dos títulos de Miami e Flushing Meadows, tendo ainda chegado este ano às finais de Roland Garros e Montreal.

Esta é a primeira vez desde a introdução de uma fase de grupos no Masters, em 2003, que nenhuma das quatro primeiras favoritas chega às meias-finais.

Stephens e Svitolina já se defrontaram em três ocasiões, a última das quais em Montreal, onde a norte-americana venceu por duplo 6-3. Os outros dois embates remontam a 2014, quando Svitolina levou a melhor em Charleston (6-4 e 6-4) e Stephens no Open da Austrália (7-5 e 6-4).

Continuar a ler