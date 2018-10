AEK Atenas goleia e sobe ao terceiro lugar da liga grega de futebol

O AEK Atenas, adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões de futebol, subiu hoje provisoriamente ao terceiro lugar da liga grega de futebol, ao golear o Aris por 4-0, em jogo da oitava jornada da competição.

Os argentinos do AEK estiveram em destaque na partida: Lucas Boye inaugurou o marcador, aos 05 minutos, o seu compatriota Ezequiel Ponce ‘bisou’, aos 56 e 62 — o croata Marko Livaja fechou a contagem, aos 72.

O AEK soma 16 pontos, menos quatro do líder Atromitos, enquanto o PAOK, agora em segundo, com 19 pontos, pode isolar-se na frente se cendcer no domingo, o Panathinaikos, que é quarto, com 13. Na Liga dos Campeões o AEK é último no grupo E, ainda sem pontos, com o Benfica em terceiro, com três. Os ‘encarnados’ recebem os gregos a 12 de dezembro.

