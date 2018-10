Bolsonaro: glorioso para uns, temido por outros. Os memes das eleições

Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), foi eleito presidente do Brasil. Entre os internautas pró-Bolsonaro, imagina-se um paraíso brasileiro, faz-se piada das causas feministas que apoiavam Haddad e agradece-se a Deus. Do outro lado da Internet, os apoiantes de Fernando Haddad dizem temer o futuro, escrevem que “o Brasil não aprende” e sugerem que Jesus tinha sido o primeiro comunista a dividir o pão por 13 pessoas — numa referência ao número do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).

Entre as criações mais marcantes dos apoiantes de Jair Bolsonaro está a ilustração de um homem vestido com as cores brasileiras e o punho levantado com a bandeira na mão. Nessa imagem, o homem é puxado para baixo por uma multidão e é atacado por uma faca ensanguentada, mas resiste aos esforços para o derrubar.

Já entre os memes de apoio a Haddad está a ilustração de um soldado com uma braçadeira nazi e o braço levantado como a saudação de Hitler. Esse soldado é pontapeado por uma sapatilha com as cores do arco-íris — semelhante à bandeira da comunidade LGBTQI — e derrubado por ela. Na descrição da imagem, a internauta que a publicou no Twitter escreveu: “Brasil, vocês não aprendem?”.

Os memes pró-Bolsonaro

Mais o que é iiiiiiiisso??? pic.twitter.com/ap3toAA6SO — Brasil sem comunas (@brsemcomunas) October 28, 2018

#OBrasilVota17

Estou confiante na Vitória.

Que o Bolsonaro consiga

governar com coragem e

Responsabilidade. O povo

brasileiro acordou.

Vamos cobrar e apoiar de

verdade. Aprender com os

Erros do passado. Afinal

Somos os donos da Brasil. pic.twitter.com/AqQtCXIu64 — Jean (@Jean_Eff) October 28, 2018

Brasil após a vitória do boloro pic.twitter.com/IipI1VBpCi — Cezaddad (@cezar_pn) October 28, 2018

Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos ???????? #OBrasilVota17 pic.twitter.com/GQRiovA29m — Enéas 2.0 (@Eneas200) October 28, 2018

Os memes pró-Haddad

as pessoas comemorando com fogos a vitória do bolsonaro só me lembra esse frase… pic.twitter.com/o4eHI1uq8e — jck (@ahlupin) October 28, 2018

Ganó Bolsonaro en Brasil y coloca a toda Latinoamérica bajo la sombra de una derecha violenta que, de la mano de un nuevo plan Cóndor, vuelve a la carga con valores del pasado como el racismo, la misoginia y la homofobia. Debemos ser muy lúcidos y estar unidos para enfrentarla. pic.twitter.com/Dop1nae82y — NochMx (@NochMx) October 28, 2018

''Bolsonaro é eleito presidente do Brasil'' pic.twitter.com/VNAWg2TxLk — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) October 28, 2018

Não creio q o Nordeste vai ter q levar sozinho dnv, Brasil vcs não aprendem? #HaddadPresidente13 pic.twitter.com/YRobxSBzbY — Nayara (@nayabarbs) October 28, 2018

Juro que depois dessa imagem eu não tento mais abrir os olhos de ninguém!

O Bolsonaro não vai matar "viado" como dizem. Não diretamente! Os discursos de ódio dele contra a sociedade LGBT que vai incentivar os atos.

O Brasil é o país onde mais matam LGBTs…#ViraVirouHaddad pic.twitter.com/MeTyjHXlaf — Lost in Brazil// Itskayrch⚡ (@Its_kayrch) October 28, 2018

