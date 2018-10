Lamborghini Aventador SVJ impressiona até em vídeo

Se o tema que está em cima da mesa se refere à potência absoluta e à capacidade de acelerar de 0 a 100 km/h, então o Lamborghini Aventador é um adversário de respeito, especialmente na versão SVJ, a mais exuberante, potente e veloz da gama. O modelo italiano pode estar no activo desde 2011, mas isso não lhe retira frescura e actualidade, pelo menos no que à versão SVJ diz respeito.

O construtor que já tinha produzido o Aventador e o Aventador S, surge com o Aventador SVJ, como forma de colocar a concorrência em sentido. É o mais possante Lamborghini de sempre, sendo igualmente o mais veloz e o mais rápido a acelerar de 0-100 km/h, bem como de 0-200 km/h e de 0-300 km/h, onde estabelece valores de referência.

Com 770 cv e 720 Nm de força, o Aventador SVJ não recorre à solução fácil de alguns concorrentes, ou seja, da tecnologia turbo, e muito menos à solução híbrida, em que há mais potência, mas apenas enquanto há carga de bateria. O SVJ é atmosférico, o que lhe permite anunciar “what you see is what you get”, ou seja, a potência anunciada em quaisquer condições e a qualquer regime.

Como prova, está o facto de o modelo transalpino anunciar 350 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em somente 2,8 segundos, tudo isto à custa de um motor atmosférico com 6,5 litros de capacidade e 12 cilindros colocados em V. Se isto lhe parece uma receita de sucesso, veja o modelo ir de 0 a 271 km/h, em vídeo, recorrendo apenas às primeiras cinco das sete velocidades que a sua caixa de velocidades possui:

