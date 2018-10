Mulheres portuguesas a trabalhar em tecnologia distinguidas no Porto

A comunidade de mulheres “Portuguese Women in Tech” distinguiu pela primeira vez, no sábado, nove mulheres que trabalham em tecnologia e que têm contribuído para a dinamização do ecossistema de startups português.

Segundo Liliana Castro, fundadora da comunidade de mulheres portuguesas, os Portuguese Women in Tech Awards superaram as expectativas: “Desde o primeiro dia sentimos um envolvimento enorme da comunidade, superamos as 800 nomeações e os 6500 votos. Queremos agora aproveitar esta energia positiva que se criou para dar continuidade ao trabalho e lançar novas iniciativas”.

Vencedoras por categoria:

Fundadora ou cofundadora: Romana Ibrahim (Keep Warranty)

Marketing & Sales Expert : Catarina Cardoso ( Jscrambler) ​

Sales Expert Jscrambler) Programadora : Sandra Costa ( Bosch Car Multimedia S.A)

Bosch Car Multimedia Data & Analytics Expert : Isabel Portugal ( Hostelworld)

Analytics Expert Hostelworld) Lead Designer: Mariana Gomes ( dashdash)

dashdash) Recursos Humano: Liliana Cardoso ( Zalando)

Zalando) Gestora de produto: Sílvia Coimbra (Farfetch)

Community Leader : Patrícia Candeias ( ENTER Startup – Altice)

ENTER Startup Altice) Melhor startup portuguesa fundada por uma mulher: Talkdesk

Os “Portuguese Women in Tech Awards” decorreram na Alfândega do Porto e contaram com a presença de Nathalie Risacher (diretora-geral da Natixis em Portugal), Ana Teresa Lehmann (ex-secretária de Estado da Indústria), Lisa Lang (presidente da The PowerHouseGroup e na lista de Top 50 Women in tech in Europe) e Jacqueline Holmes (Investidora americana a viver em Portugal).

De 3 a 24 de Setembro, a comunidade empreendedora nomeou várias mulheres para cada categoria e um júri da comunidade validou as nomeações. Desta primeira votação, saíram as 5 mulheres com mais nomeações em cada uma das categorias. As votações para eleger a vencedora em cada uam dela ficaram abertas até 18 de Outubro. A 20 de outubro foram anunciadas as 3 finalistas e a 27 de Outubro teve lugar o evento de entrega de prémio.

O evento contou com o apoio da Câmara Municipal do Porto, através da convocatória aberta do ScaleUp Porto, da Natixis, XING, Hostelworld, UTRUST, Prozis e Blip.

