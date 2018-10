Primeiras reacções ao e-Niro, o eléctrico da Kia

Apesar dos salões automóveis não possuírem hoje a importância que detiveram no passado, continuam a ser um local escolhido por muitos para contactar com o seu próximo automóvel. Ali são convidados a ver, tocar e sentir todos os modelos a que poderiam chamar seus e escolher qual o que mais se adapta às suas necessidades, por vezes muito antes de eles surgirem nos concessionários da marca.

No Salão de Paris, onde a Kia mostrou pela primeira vez ao público o seu novo veículo eléctrico, o e-Niro, o fabricante sul-coreano desafiou os visitantes a ver o modelo ao pormenor, a sentarem-se a bordo, a avaliarem o espaço à frente e atrás e inspeccionarem a mala. Depois, havia ainda a oportunidade de se informarem sobre dados técnicos do veículo, da potência à capacidade da bateria, passando pela autonomia, para muitos a característica mais importante de um automóvel alimentado por bateria.

No final do certame parisiense, o fabricante do e-Niro, modelo que é promovido por outro Niro, neste caso De Niro, o conhecido actor e realizador de cinema, juntou um conjunto de depoimentos e publicou-os em vídeo. Pelo que enquanto não chega a sua vez de ver o segundo eléctrico da marca, depois do Soul, fique com as opiniões de quem já o viu, por dentro e por fora:

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler