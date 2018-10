30 anos depois da mãe, Zoë Kravitz está nua na Rolling Stone

Todos os anos, a revista norte-americana Rolling Stone brinda os seus leitores com este número especial, o Hot Issue. Não se deixe enganar, a edição nem sempre vem diretamente associada ao sex appeal de quem aparece na capa, embora na maioria dos casos coincida, mas sim aos nomes que se destacam no mundo do entretenimento. Pois bem, a próxima chega às bancas já na próxima sexta-feira e é um daqueles casos em que a ausência de roupa foi levada ao limite. A estrela é Zoë Kravitz, atriz, cantora e modelo, filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet (de quem Zoë é praticamente uma cópia).

Mas a sessão feita pelo fotógrafo Zooey Grossman é tudo menos inocente. O fundo, as poses e a nudez são diretamente inspiradas pela capa do Hot Issue de maio de 1988, protagonizada por Lisa Bonet, mãe da atual protagonista. “Sempre adorei aquela capa”, afirmou Kravitz, de 29 anos. “Sempre que penso na Rolling Stone, é sempre a imagem que me vem à cabeça. É uma imagem dela impressionante. É linda”, contou à revista.

Ao contrário da filha, Lisa Bonet não apareceu na capa completamente nua, o que, segundo Zoë revelou na entrevista, terá deixado a atriz um pouco chateada. Ainda assim, a exposição continua a ter um significado de homenagem. “Não tem tanto a ver com a fotografia, mas sim com fazer o que a minha mãe um dia também quis fazer. É uma boa sensação”, concluiu.

Na mesma entrevista, Zoë recorda outro facto inusitado. “Tecnicamente, esta é a minha segunda capa”, afirmou à Rolling Stone. Como? Quando, aos 20 anos, Lisa Bonet foi fotografada por Matthew Rolston para o Hot Issue, estava grávida de dois meses. A revista saiu em maio de 1988, Zoë nasceu a 1 de dezembro do mesmo ano, logo, parece que as contas batem certo. A capa foi partilhada no último domingo pela própria Zöe Kravitz, acompanhada pela imagem da mãe, há 30 anos, na mesma pose. Na legenda escreveu: “A vida imita a arte”.

Zoë Kravitz pays homage to her mother Lisa Bonet by recreating iconic nude pose https://t.co/QKjd4MhFDX — Metro (@MetroUK) October 29, 2018

Entre 2014 e 2015, Zoë Kravitz lançou um disco e dois EPs. Os seus sucessos na televisão têm dois nomes: Californication, em 2011, e Big Little Lies, em 2017. Mas é no cinema que acumula mais papéis e com regresso marcado já para novembro deste ano, com o filme Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. Também se destaca na área da moda. Nas últimas estações, ganhou relevo ao tornar-se numa das musas de Anthony Vaccarello, diretor criativo da Saint Laurent.

