A mulher que queria engravidar e os netos que iam ao funeral da avÃ³. As histÃ³rias de quem seguia no aviÃ£o que caiu na IndonÃ©sia

Quando o avião da Lion Air se despenhou, na madrugada desta segunda-feira, carregava 189 vidas a bordo, incluindo a de uma criança e de dois bebés. Também a de dois pilotos e seis tripulantes. 189 vidas que terão terminado naquele impacto — as autoridades garantem haver hipóteses reduzidas de sobreviventes.

Ainda não se conhece a identidade das vítimas mas já se sabe que, entre os tripulantes, havia quem fosse casado de fresco, quem estivesse a caminho do funeral da avó, quem estivesse a tentar engravidar in vitro ou ainda 20 funcionários das finanças que acabavam de regressar de uma viagem de negócios. Conheça as histórias.

Os recém-casados

Além das 189 vidas que a tragédia terá levado, há muitas mais que ficaram em suspenso desde que chegaram as notícias do acidente. Uma delas é a de Murtado Kurniawan, que tinha a mulher, com quem se tinha acabado de casar, dentro do avião. Estava a caminho de uma viagem de trabalho.

“Não posso viver sem ela, amo-a”, disse em lágrimas à reportagem da BBC. “A última coisa que lhe disse foi para ter cuidado. Preocupo-me sempre com ela quando vai embora. Quando vi na televisão que o avião tinha caído, perdi as forças no corpo inteiro”, relata.

A mulher que queria engravidar

Além de Murtado, também Dede esperava notícias de um familiar próximo. A mulher explicou à reportagem da BBC que tinha deixado a sobrinha, Fiona Ayu, no aeroporto Halim Perdanakusuma, em Jacarta, para passar uns dias na terra natal. Fiona estava a tentar engravidar por fertilização in vitro e a família acreditava que lhe fariam bem uns dias de descanso fora de Jacarta.

“A transportadora continua a dizer-nos para esperar por notícias, mas as imagens nas redes sociais e na televisão são muito más”, disse a tia da vítima, que mantém a esperança. “Ainda acredito que ela vai voltar, não paro de rezar para isso acontecer”.

O casal mistério

Entre os destroços do acidente, foi encontrada uma capa de iPhone com a imagem de um casal a caminhar de costas em direção a uma ponte.

A imagem correu as redes sociais em poucas horas e alguns utilizadores alegavam ter encontrado os protagonistas daquela imagem. Mas, até ao momento, não foi confirmada a identidade do casal.

Os jovens a caminho do funeral da avó

Michelle Vergina Bongkal falou com a mãe com a mãe por telefone às 6h00, pouco antes de o avião descolar. Pouco depois, chegaram as notícias da queda do aparelho — e o telefone não deu mais sinal de chamada. A jovem de 21 anos estava a caminho de Pangkal Pinang para estar presente no funeral da avó, que acabava de morrer. Viajava com o irmão Mathew, de 13 anos, e com o pai Adonia, de 52.

Não era comum a família escolher a Lion Air para fazer este trajeto, que percorria de forma regular, mas a urgência da viagem e a necessidade de encontrar um voo nas primeiras horas da manhã levou-os a escolher essa companhia low cost. A viagem nunca chegou ao destino e a família, que já fazia o luto pela morte da matriarca, chora agora a perda de mais três entes queridos.

Os funcionários do ministério das Finanças

A bordo seguiam também 20 funcionários do Ministério das Finanças que trabalhavam Pangkal Pinang e regressavam a Jacarta depois de terem passado o fim-de-semana em casa, com as famílias. De acordo com a BBC, eram passageiros habituais deste voo porque lhes permitia chegar a tempo aos seus escritórios à segunda-feira.

Como acontece sempre, há quem perca o voo porque se atrasou. É o caso de Sony Setiawan, que ficou preso no trânsito e viu os companheiros de trabalho morrerem no acidente. “A minha família estava em choque e a minha mãe estava a chorar, mas disse-lhes que estava a salvo. Só tenho de estar grato”, disse à agência noticiosa AFP.

Continuar a ler