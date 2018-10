Avião indonésio com 188 pessoas cai no mar 13 minutos após descolar de Jacarta

Um avião da Lion Air com 181 passageiros e sete tripulantes tripulantes a bordo caiu no mar depois de ter levantado voo em Jacarta, estão a avançar as autoridades indonésias: “Foi confirmado que o avião caiu”, afirmou Yusuf Latif, porta-voz da companhia aérea. Mas não indicou o que aconteceu: “Estamos a recolher informações”, justificou. Os últimos dados recolhidos pela Flight Radar sugerem que o avião acelerou e baixo a altitude antes de desaparecer.

Video: Rescue workers at the site of Indonesia Lion Air plane crash pic.twitter.com/SSZHCInz3p

Entre as pessoas a bordo do avião estavam dois pilotos, 178 adultos, três crianças (duas delas bebés) e cinco hospedeiras de bordo. Segundo o ministro dos Transportes, um dos pilotos pediu para regressar à base antes de desaparecer.

As autoridades já encontraram destroços do avião. Ao The Washington Post, trabalhadores do porto de Tanjung Priok, no norte de Jacarta, confirmaram ter recebido um alerta de que um avião tinha caído ali perto. “Eram 07h15 quando um rebocador relatou que havia se aproximado do local [da queda] e visto escombros do avião”, explicou oficial de tráfego de embarcações.

Imagens publicadas por Sutopo Purwo Nugroho, responsável governamental por situações de desastre, partilhou fotografias dos destroços que já foram recolhidos pelas autoridades. Podem ver-se documentos, mochilas e a capa de um telemóvel com a fotografia de uma família.

Não há, para já, qualquer informação sobre a existência de sobreviventes. O aparelho tinha desaparecido dos radares 13 minutos depois de ter levantado voo em Jacarta. Danang Mandala Prihantoro, porta-voz da companhia aérea, tinha confirmado o desaparecimento do Boeing 737-800: “Confirmamos que perdemos contacto com um dos nossos aparelhos. A posição dele é incerta por enquanto”, começou ele por dizer.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.

ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu

