Comboios vão ser afectados pela greve na IP na véspera do feriado

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai estar em greve esta quarta-feira, véspera de feriado, e isso causará a supressão de comboios a nível nacional que vai afetar vários serviços da CP.

Segundo o comunicado publicado no website da CP, não foram indicados serviços mínimos nem disponibilizados transportes alternativos pelo Tribunal Arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social. Os clientes da CP que já tenham comprado bilhete para comboios dos serviços CP poderão, no entanto, reaver o valor pago ou revalidar o seu bilhete para mais mais tarde sem custos.

Segundo o JN, 14 organizações sindicais reuniram-se na sexta-feira passada, tendo sido definido na ata de reunião da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho que nos serviços mínimos seriam assegurados apenas os comboios em marcha à hora da greve, os comboios de socorro e os trabalhadores que asseguram serviços para a segurança e manutenção de equipamentos e instalações.

O JN avança que o coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), José Manuel Oliveira, diz que os sindicatos exigem “respostas às propostas sindicais tanto da parte da empresa (IP) como do Governo” em relação à negociação do acordo coletivo, concluindo que “a empresa e o Governo pretendem fazer uma negociação sem a valorização salarial e profissional dos trabalhadores.”

