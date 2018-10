Edição portuguesa do novo livro de George R.R. Martin chega a 23 de novembro

A edição portuguesa da primeira parte de Sangue & Fogo — A História dos Reis Targaryen, o novo livro de George R.R. Martin, autor de A Guerra dos Tronos, vai chegar às livrarias no dia 23 de novembro, três dias depois do lançamento mundial, no dia 20. Ao contrário da versão em inglês, a portuguesa será dividida em duas partes, com a primeira a sair neste mês.

A data de lançamento de Sangue & Fogo — a história completa da Casa Targaryen, a única família de senhores dos dragões a sobreviver à Perdição de Valíria — foi anunciada pelo próprio Martin em abril deste ano, cerca de um ano depois de o escritor ter revelado que a quantidade de material sobre os Targaryens era tal que ia publicá-lo em dois volumes.

Segundo o autor norte-americano explicou na altura, Sangue & Fogo não é um romance como A Guerra dos Tronos, mas uma “história imaginária” da casa, desde a sua fundação, com Aegon I, o Conquistador, até Daenerys. Este primeiro volume termina com a regência de Rhaenyra, a mãe de Aegon III, sendo que o resto da história ficará para uma segunda parte, ainda sem data de lançamento. Este primeiro livro tem 704 páginas, e ilustrações a preto e branco da autoria de Doug Wheatley. George R.R. Martin revelou que o manuscrito tem, ao todo, perto de mil páginas.

Em Portugal, a Saída de Emergência, responsável pela publicação das obras de Martin, decidiu publicar o livro em duas partes. A primeira, com 352 páginas, é que sai no final deste mês de setembro, com tradução de Jorge Candeias. Esta inclui as ilustrações de Wheatley.

