Erro! Paciente de hospital vê o carro ser destruído

Um entusiasta de automóveis cuja identidade não foi divulgada, habitante de Flintshire, no País de Gales, há meses que labutava para recuperar o seu automóvel clássico. O BMW 323i estava estacionado à sua porta, com todo o material que utilizava para a sua recuperação lá dentro, e assim ficou quando o homem necessitou de ir para o hospital Wrexham Maelor. Aí permaneceu três dias, enquanto lhe resolviam cirurgicamente um problema que lhe afectava o tornozelo. Só que, uma vez de regresso a casa, o BMW tinha desaparecido.

G – assim é identificado pelas autoridades locais – tinha adquirido o 323i por 14.000 libras em 2004 e, desde então, gastou 2.500 libras num novo motor e sistema de travagem, pelo que o “seu” carro de sonho começava a aproximar-se da perfeição. Muitas vezes, a paixão por determinados veículos não tem explicação, mas os 323i, em especial os da geração E21, fabricados entre 1975 e 1983, foram carros espectaculares, com provas dadas em competição, onde brilharam em ralis e em provas em circuito, na categoria de Grupo N.

Depois de muito procurar o seu BMW, G descobriu finalmente que os serviços municipais da sua área de residência, num excesso de zelo, rebocaram o carro para uma sucata, com ordens de destruição. Foi num ápice que a garra metálica, ajudada por um compactador, reduziu a paixão do galês a um cubo de metal prensado, ainda com as ferramentas utilizadas para a recuperação do mesmo lá dentro.

Descoberto o erro, as autoridades de Flintshire apresentaram as necessárias desculpas e prontificaram-se a pagar uma compensação. Que fixaram em 2.750 libras, o que mal dá para as ferramentas, quanto mais o motor e o respectivo veículo. As autoridades locais informaram ainda G que, de futuro, passariam a despender um pouco de tempo à procura do proprietário do veículo, antes de o remeter para a sucata.

