Jogador brasileiro encontrado morto, quase degolado e com os genitais cortados. Polícia investiga crime

O médio brasileiro Daniel Corrêa Freitas foi encontrado morto, este sábado, numa zona de mato em São José dos Pinhais, no Paraná. O jogador, que estava emprestado pelo São Paulo ao São Bento, apresentava dois cortes profundos no pescoço, o que fazia com que estivesse quase degolado, e os órgãos genitais estavam decepados. De acordo com as autoridades brasileiras, terá sido torturado antes de morrer. O crime já está a ser investigado pela Polícia.

Foi algo com bastante maldade, de quem estava com muita raiva. Tudo será apurado. Possivelmente, foi uma morte dolorosa, não morreu no momento”, referiu Edimilson Pereira, superintendente da Polícia Civil, à Rádio Banda B, de Curitiba.

Ainda de acordo com as autoridades, o corpo terá sido encontrado numa estrada de terra por alguns moradores que passavam pelo local — e que, de imediato, chamaram a polícia. Suspeita-se que o corpo tenha sido arrastado por cerca de 30 metros para uma zona de mato. A polícia Civil de Paraná informou esta segunda-feira que as investigações estão “avançadas”.

O jogador, que morreu aos 24 anos, tinha sido revelado pelo Cruzeiro mas estreou-se como profissional ao serviço do Botafogo, em 2013. Duas épocas depois assinou pelo São Paulo, mas teve vários problemas físicos que fizeram com que apenas somasse 16 jogos pelo clube paulista. Desde aí, acumulou empréstimos atrás de empréstimos: Coritiba, Ponte Preta e São Bento. Os vários clubes por onde passou usaram as redes sociais para lamentar a morte do atleta.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 29, 2018

O Coritiba Foot Ball Club lamenta o falecimento de Daniel, atleta que jogou em 2017 com a nossa camisa. Nossos sentimentos para familiares e amigos. — #OCoritibaViveComVocê (@Coritiba) October 29, 2018

Nota de Pesar: Botafogo lamenta falecimento de seu ex-atleta Daniel Corrêa Freitas e manifesta solidariedade a amigos e familiares. https://t.co/y4Ld7WxKud — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 29, 2018

A Associação Atlética Ponte Preta lamenta profundamente a morte do meia Daniel Corrêa Freitas! Nossos sentimentos à família e amigos do atleta. — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) October 29, 2018

Continuar a ler