Moçambique precisa de forte disciplina orçamental

O economista-chefe do Standard Bank disse à Lusa que o Governo de Moçambique precisa de manter uma forte disciplina orçamental e avisou que o próximo ano será muito importante para a economia moçambicana.

“O próximo ano será muito importante do ponto de vista económico, sobretudo porque se espera que dois grandes projetos de gás natural atinjam a fase de Decisão Final de Investimento, de um potencial de decisão de investimento na ordem dos 55 mil milhões de dólares para uma economia de 12,5 mil milhões, portanto é substancial”, disse Fáusio Mussa.

Em entrevista à Lusa sobre as perspetivas económicas para o país, o economista-chefe do Standard Bank avançou que “esses investimentos, a avançarem, abrem espaço para o país desenvolver de forma substancial o potencial energético que é neste momento o gás natural” e, por outro lado, “obviamente que isto pode permitir melhorar a iniciativa do governo para estabilizar a economia, ou seja garantir uma inflação estável e um câmbio estável e criar uma base para a economia começar a crescer com ritmos acelerados”.

Por outro lado, acrescentou, a renegociação da dívida é também uma questão fundamental para Moçambique, não só pela credibilidade internacional, mas também pelo espaço orçamental que abre para investimentos em projetos que ajudem a economia a acelerar.

“Para além destes dois fatores [renegociação da dívida e Decisão Final de Investimento], o que podemos depreender da decisão de manter inalterada a taxa de juro é que é preciso que se mantenha uma forte disciplina orçamental, independentemente daquilo que venha a acontecer na renegociação da dívida ou nos projetos de gás natural”, argumentou Fáusio Mussa.

o Governo, defendeu, “tem de manter o défice orçamental controlado para permitir algum nível de consolidação”, apesar de o próximo ano ser ano de eleições e de, tradicionalmente, a despesa pública aumentar.

“Eu acredito que, obviamente, sendo um ano de eleições, haverá pressão a esse nível do ponto de vista orçamental, mas ao mesmo tempo eu noto que há um grande esforço, incluindo no próprio Orçamento do Estado, para manter um controlo sobre estas variáveis”, concluiu o economista-chefe do Standard Bank em Maputo.

