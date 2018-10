Oficial: Lopetegui despedido do comando técnico do Real Madrid. Solari assume cargo

É oficial: o Real Madrid confirmou, esta segunda-feira, o despedimento de Julen Lopetegui do comando técnico do clube. O treinador espanhol, que já treinou o FC Porto, não resistiu aos maus resultados. Santiago Solari, que atualmente dirige a equipa B, vai assumir o cargo já a partir do treino desta terça-feira.

O anúncio chega um dia depois da goleada sofrida pelos merengues em Camp Nou, terreno do rival Barcelona, por 5-1. No comunicado publicado pelo Real Madrid, o clube refere que a decisão foi tomada “com a máxima responsabilidade” para “mudar a dinâmica em que se encontra a equipa principal, numa altura em que todos os objetivos ainda são alcançáveis”.

O emblema de Madrid considera ainda existir “uma grande desproporção entre a qualidade do plantel do Real Madrid, que conta com oito jogadores nomeados para a próxima Bola de Ouro, algo sem precedentes na história do clube, e os resultados obtidos até ao momento”.

O Real “agradece a Julen Lopetegui e a toda a sua equipa técnica o esforço e o trabalho realizados e deseja-lhes o melhor na sua carreira profissional”.

