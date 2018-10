PR moçambicano considera eleição de Bolsonaro “forte testemunho de confiança” do povo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu esta segunda-feira que a eleição de Jair Bolsonaro para Presidente do Brasil, no domingo, é um “forte testemunho da confiança que o povo brasileiro deposita na sua visão e habilidades para liderar” o país.

“A vossa eleição é um forte testemunho da confiança que o povo brasileiro deposita na visão e habilidades para liderar o Brasil”, lê-se num comunicado da Presidência da República de Moçambique distribuído esta segunda-feira à imprensa, sobre a eleição do candidato da extrema-direita brasileira.

Para o chefe de Estado moçambicano, Jair Bolsonaro é eleito num momento em que o povo brasileiro enfrenta enormes desafios.

“Estamos confiantes de que a nossa cooperação será consolidada com base nos valores fundamentais compartilhados no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e no desejo mútuo do alcance das metas preconizadas, rumo à construção de uma comunidade mais unida e fortalecida”, concluiu o Presidente moçambicano, destacando as “excelentes relações de amizade e cooperação” entre Brasil e Moçambique.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, de extrema-direita), Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército brasileiro reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com dados do Supremo Tribunal Eleitoral brasileiro, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, e a abstenção foi de 21% de um total de mais de 147,3 milhões de eleitores inscritos.

