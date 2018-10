PR são-tomense dirige mensagem à nação sobre situação politica e social na quarta-feira

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, dirige esta quarta-feira uma mensagem à nação “por conta dos últimos acontecimentos pós-eleitoral”, indica uma nota enviada esta segunda-feira à Lusa pela assessora de comunicação do chefe de Estado, Hélia Fernandes.

A nota sublinha que os resultados do processo eleitoral de 7 de outubro passado em São Tomé e Príncipe “não deram maioria absoluta a nenhum partido concorrente, tendo gerado, desta forma, algumas situações que deixaram a população e o país em estado de tensão”.

Por isso, “o Presidente da República, Evaristo Carvalho, fala pela primeira vez à nação esta quarta-feira”, indica a nota do gabinete de assessoria de comunicação do chefe de Estado.

“Evaristo Carvalho tem estado atento a tudo quanto se tem registado nos últimos tempos e desta forma vem transparecer que não está aquém dos problemas”, refere o documento.

Deste modo, acrescenta, “falará à população como forma de acalmar os ânimos e aguardar que todo o processo para formação de um novo governo se dê e que o país seguirá normalmente”.

São Tomé e Príncipe realizou eleições legislativas, autárquicas e regional da ilha do Príncipe em 7 de outubro. A Ação Democrática Independente (ADI), partido no poder, venceu com maioria simples, conquistando 25 dos 55 assentos parlamentar e reclama a formação de um governo de base alargada.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) foi o segundo partido mais votado, com 23 assentos, e assinou um acordo de incidência parlamentar com a coligação PCD-MDFM-UDD, que obteve cinco assentos, e assim obtém a maioria absoluta de 28 deputados, com os quais pretendem formar governo.

O Movimento de Cidadãos independentes que concorreram para as legislativas apenas no distrito de Caué obtive dois assentos.

