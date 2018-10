Presidente de Angola felicita Bolsonaro e deseja impulsionar relações

O Presidente de Angola, João Lourenço, felicitou esta segunda-feira Jair Bolsonaro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, manifestando o desejo de um “impulso” no aprofundamento das relações históricas bilaterais.

Numa mensagem divulgada esta segunda-feira, João Lourenço mostra-se convicto de que os tradicionais laços de cooperação e amizade serão aprofundados durante o mandato do novo Presidente brasileiro, que toma posse a 01 de janeiro de 2019, “em prol do desenvolvimento e do progresso social dos povos do Brasil e de Angola”.

A terminar, o Presidente angolano deseja “bem-estar pessoal e sucessos” na “nobre missão de chefe de Estado que, por escolha do povo brasileiro, foi indicado a desempenhar”.

A vitória do candidato do Partido Social liberal (PSL) foi esta segunda-feira alvo de notícia na primeira página dos dois principais diários generalistas angolanos, mas sem qualquer tipo de comentário.

Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

