Problema técnico afectou rede Multibanco outra vez

A rede Multibanco esteve esta segunda-feira com problemas de funcionamento devido a um “constrangimento de ordem técnica” mas já está totalmente restabelecida. De acordo com o ECO, que cita fonte oficial da SIBS, “algumas caixas automáticas Multibanco estão com serviço reduzido ou com um funcionamento mais demorado do que o regular, devido a um constrangimento de ordem técnica verificado na rede”. Também o pagamento nos terminais com cartão multibanco foi afectado, como constatou o Observador. A conta oficial de Twitter do Multibanco anunciou entretanto que a rede está “a funcionar a 100%” e que o problema foi “resolvido de forma célere pelas equipas técnicas que atempadamente identificaram situação”.

Rede MULTIBANCO a funcionar a 100%. Constrangimento de ordem técnica resolvido de forma célere pelas equipas técnicas que atempadamente identificaram situação. — MULTIBANCO (@multibanco) October 29, 2018

A SIBS acrescenta ainda que a situação foi detetada de forma “imediata” e que foram “aplicados os procedimentos necessários com vista à recuperação do serviço, no menor espaço de tempo, de forma a ter o menor impacto possível na prestação do serviço junto dos utilizadores”.

De recordar que, no passado mês de agosto, a rede Multibanco esteve em baixo durante cerca de uma hora. Na altura, o problema foi causado por uma falha informática e afetou pagamentos e levantamentos e ainda a aplicação MB Way.

