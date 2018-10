Standard Bank olha para Angola com “otimismo”

O economista-chefe do Standard Bank disse à Lusa que o banco olha para as perspetivas económicas de Angola “com algum otimismo”, defendendo que as mudanças em curso vão melhorar a economia do país.

“Quando olhamos para Angola, certamente que o cenário é de mudança, que começou com uma mudança a nível político, e a nível económico há um conjunto de políticas a serem implementadas que vai ajudar a estabilizar a economia e isso pode ser também suportado por um possível programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), e por isso olhamos para Angola com algum otimismo”, disse Fáusio Mussá.

Em entrevista à Lusa, o economista-chefe do Standard Bank em Maputo, mas que é responsável também pelo acompanhamento da economia de Angola, disse olhar “com algum otimismo” para as perspetivas económicas do país, adiantando que “será possível estabilizar o câmbio e estabilizar a inflação, e criar bases para começar a diversificar a economia, porque é extremamente importante reduzir a dependência do petróleo”.

Para Fáusio Mussá, “o atual nível de preços do petróleo também encoraja a que haja mais investimento no setor petrolífero em Angola, mas felizmente temos estado a notar que o Governo está a fazer um esforço grande para trazer investimentos para outras áreas, como a agricultura, o comércio e até já se fala numa mudança na política de imigração, provavelmente para facilitar o desenvolvimento do turismo”.

Questionado sobre o impacto da recessão económica que Angola atravessa, o economista respondeu que “são correções necessárias” e acrescentou que “obviamente que o mercado cambial já está a refletir que provavelmente estaremos muito próximos do equilíbrio”, vincando que “já se começam a observar alguns movimentos de apreciação do kwanza, mesmo que ainda não seja de forma consistente”.

Quando a taxa de câmbio estabilizar, “as perspetivas melhoram bastante”, concluiu.

