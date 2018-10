Televisão de Moçambique passa a transmitir notícias nas línguas moçambicanas para todo o país

O canal público Televisão de Moçambique (TVM) passa a partir de esta segunda-feira a emitir noticiários em cadeia nacional nas línguas moçambicanas, como forma de alargar o acesso à informação aos telespectadores que não falam português, anunciou esta segunda-feira a emissora.

O administrador para a Área de Conteúdos da TVM, Cláudio Jone, disse à Lusa que o canal vai difundir notícias em 15 línguas locais para todo o país, de segunda a sexta-feira entre as 17h00 e as 18h00 locais (entre as 15h00 e as 16h00 em Lisboa).

Por cada dia, serão transmitidas notícias em três línguas, para perfazerem 15 línguas nos cinco dias de emissão nesses idiomas. “A emissão nas línguas moçambicanas vai alargar o espaço de participação democrática e cidadã dos moçambicanos”, acrescentou Cláudio Jone.

A República de Moçambique estatui na sua Constituição da República que o português é língua oficial do território, mas assinala no texto constitucional que promove a valorização das línguas moçambicanas.

As delegações da TVM nas províncias já difundiam nas línguas mais faladas de cada uma das regiões desde 2003, mas apenas para telespetadores locais e com um raio muito limitado.

