Uma miss e uma das mulheres mais inspiradoras da Polónia. A história das outras quatro pessoas que morreram na tragédia de Leicester

O acidente que, no passado sábado, fez mergulhar o mundo do futebol numa onda de lamento pela morte do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, vitimou ainda mais quatro pessoas — dois pilotos e dois membros do staff do presidente. Conheça a história das outras vidas perdidas na tragédia.

Nusara Suknamai, membro do staff de Vichai e segunda classificada na Miss Universo

Nusara Suknamai era uma habituée em vários eventos no Reino Unido e, nas suas redes sociais, eram muitas as fotografias partilhadas ao lado de jogadores do Leicester, como Harry Maguire ou Jamie Vardy. Aliás, as imagens que levava ao mundo mostravam uma vida de alguma opulência, passada em viagens por várias capitais do mundo, em eventos de famosos e jantares em restaurantes de luxo. Era também amante da prática desportiva: várias fotografias mostram-na em ginásios a fazer exercício.

A tailandesa, de 33 anos, fazia parte do staff de Vichai Srivaddhanaprabha e representou o país asiático na Miss Universo, em 2005. Terminou em segundo lugar mas venceu o concurso de “Miss Fotogenia”.

Em seguida, virou-se para o mundo da televisão, onde participou em várias telenovelas tailandesas entre 2007 e 2013. Depois passou a trabalhar a tempo inteiro como assistente do dono do Leicester.

Eric Swaffer, o piloto

Hoje sabe-se que, se a tragédia não correu ainda pior, foi porque Eric Swaffer teve uma atuação heróica quando se apercebeu da inevitabilidade do acidente. De acordo com relatos de testemunhas, o piloto de 53 anos desviou o aparelho, impedindo que ele se despenhasse contra o estádio — onde ainda estavam muitos adeptos depois do jogo com o West Ham.

Swaffer tem mais de 20 anos de experiência na aviação, tendo já trabalhado com várias celebridades e até com a Família Real inglesa. Trabalhou cerca de cinco na companhia low cost EasyJet, antes de se dedicar a pilotar helicópteros.

Izabela Lechowicz, piloto

Costumava trabalhar com Eric Swaffer em voos charter pelo Reino Unido, onde vivia desde 1997. De origem polaca, a piloto foi considerada pela embaixadora do país como uma das 18 mulheres polacas mais inspiradoras a residir em Inglaterra. Tinha 46 anos quando morreu.

Kaveporn Punpare, membro do staff de Vichai

Era companheiro de Nusara Suknamai e, tal como a mulher, era assistente de Vichai — sendo mesmo uma espécie de braço direito do dono do Leicester. É sobre ele que menos se sabe, mas a imprensa inglesa dá conta de que era presença assídua em vários jogos da equipa inglesa.

