Violinista André Rieu esgota três concertos em Lisboa e acrescenta nova data

Os três espetáculos do violinista holandês André Rieu, a 13, 14 e 15 de março, na Altice Arena, em Lisboa, estão esgotados, tendo a organização marcado uma data extra, a 16 de março, foi esta segunda-feira anunciado.

“André Rieu esgotou, em poucos dias, três concertos agendados para os dias 13, 14 e 15 de março na Altice Arena. Foram colocados agora à venda os bilhetes para a última data extra, a dia 16”, refere a promotora Ritmos & Blues num comunicado esta segunda-feira divulgado.

Os bilhetes para os três concertos esgotaram “em apenas uma semana de vendas”, fazendo com que André Rieu se tenha tornado no “artista em nome próprio com mais concertos consecutivos na Altice Arena, mais que Roberto Carlos, Adele, Metallica, Tony Carreira, Madonna, Muse, Roger Waters, Michael Bublé e U2”.

“Com esta nova data, André Rieu ultrapassará a marca dos 50.000 bilhetes vendidos, a cinco meses dos concertos”, refere a promotora.

André Rieu, de 69 anos, violinista, maestro e fundador da Johann Strauss Orchestra, já vendeu ao longo da carreira “40 milhões de CD e DVD e os seus concertos ao vivo atraem mais do que 600 mil pessoas por ano, vendendo mais bilhetes do que Bruno Mars, AC/DC ou Rihanna”.

