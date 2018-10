Banco Africano desembolsa 13,1 milhões de euros para Universidade Lúrio de Moçambique

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai desembolsar 15,5 milhões de dólares (13,1 milhões de euros) para apoiar a Universidade Lúrio, instituição de ensino público moçambicano, nos programas de formação na agricultura e engenharias.

O representante do BAD em Moçambique, Pietro Toigo, citado esta terça-feira pelo diário Notícias, afirmou que o financiamento vai ser usado na construção e equipamento de oficinas, laboratórios e bibliotecas da Universidade Lúrio, situada na província de Nampula, norte do país.

“Os recursos extrativos no norte de Moçambique vão acelerar o crescimento económico do país, mas, para assegurarmos que o crescimento seja inclusivo, é preciso dar aos jovens as ferramentas para competir com êxito”, declarou Pietro Toigo, falando no lançamento da parceria entre as duas instituições.

Com a parceria do BAD, a Universidade Lúrio vai afirmar-se como um polo de excelência no ensino e pesquisa no norte do país. O reitor da Universidade de Lúrio, Francisco Noa, disse, na ocasião, que a instituição está empenhada na educação e formação de uma nova geração de quadros competentes e à altura dos desafios de desenvolvimento do país.

