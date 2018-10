Braga vai ser a Capital da Cultura do Eixo Atlântico em 2020

A cidade de Braga foi esta terça-feira nomeada por unanimidade Capital da Cultura do Eixo Atlântico para 2020, sucedendo a Santa Maria da Feira, anunciou a autarquia bracarense.

Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara Municipal de Braga explica que escolha da cidade para ostentar aquele título foi realizada numa reunião da Comissão Executiva do Eixo Atlântico para a Educação e Cultura, que decorreu em Guimarães, na qual os municípios presentes “foram desafiados a enviar contributos para a programação dando assim a oportunidade a novas dinâmicas culturais com os municípios do Norte de Portugal e da Galiza”.

Além de Santa Maria da Feira, também Vila Nova de Gaia em 2009, Viana do Castelo em 2011, Ourense em 2014 e Matosinhos e Vila Real em 2016 acolheram a Capital da Cultura do Eixo Atlântico.

“Braga, pela importância histórica e cultural que detém no seio do Noroeste Peninsular, justifica plenamente o acolhimento deste importante certame ibérico”, sublinha no texto a vereadora da Cultura de Braga, Lídia Dias.

Segundo a responsável, o título de Capital da Cultura do Eixo Atlântico “poderá potenciar dinâmicas que funcionarão como ensaio para uma organização maior como é a Capital Europeia da Cultura 2027”.

A titular da pasta Cultura na autarquia reforça a ideia de que o município de Braga pretende afirmar a Cultura como “prioridade no âmbito da ação municipal, opção confirmada pela declaração de Braga como Cidade Media Arts da UNESCO” e pela “ambição” de ser Capital Europeia da Cultura em 2027.

“O acolhimento da Capital da Cultura do Eixo Atlântico torna-se um passo determinante no processo de envolvimento da comunidade numa crescente dinâmica de criação e fruição cultural”, acrescenta Lídia Dias.

A programação, que será publicamente apresentada em junho de 2019, decorrerá entre 8 de fevereiro e 28 de novembro de 2020: “Certo será o regresso do jazz a Braga, numa das iniciativas propostas, além de um evento centrado exclusivamente na arte urbana, que tem como pretensão levar a Cultura às periferias. Entre as propostas apresentadas está também o programa “Braga no Eixo”, que tem como objetivo levar os projetos culturais Bracarenses em itinerância pelos municípios que integram o Eixo Atlântico”, lê-se.

O município revela ainda ter “como propósito criar um legado permanente desta capitalidade através da criação de um Jardim devotado ao Eixo Atlântico, além de uma galeria onde estarão expostas todas as obras premiadas das sucessivas edições da Bienal de Pintura do Eixo Atlântico”.

O Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular constitui uma Associação transfronteiriça de Municípios, de direito privado, sem fins lucrativos que configuram o sistema urbano da eurorregião Galiza-Norte de Portugal.

Esta associação baseou-se no Convénio-Marco sobre cooperação transfronteiriça entre comunidades ou autoridades territoriais de 1990. Neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, preside à Assembleia Geral do Eixo Atlântico.

