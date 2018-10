General Electric regista perdas colossais no trimestre e anuncia reorganização

O grupo norte-americano General Electric (GE) anunciou esta terça-feira uma reorganização da divisão de energia, depois de ter divulgado perdas de 22.808 milhões de dólares (20.067 milhões de euros) no terceiro trimestre.

Segundo um comunicado, o grupo tenciona dividir a GE Power em duas unidades, uma centrada em gás e serviços e outra reunindo o resto dos negócios dessa área, incluindo energia nuclear e distribuição de eletricidade.

Não foi indicado se esta reorganização vai levar a uma diminuição de postos de trabalho.

De acordo com as contas apresentadas esta terça-feira, no terceiro trimestre, a companhia teve perdas de 22.808 milhões de dólares, quando no mesmo período do ano anterior tinha registado lucros de 1.429 milhões de dólares.

A maior parte das perdas está vinculada a um encargo extraordinário de 22.000 milhões de dólares relacionado com uma redução do valor da GE Power, divisão que também perdeu 631 milhões de dólares nesses três meses, segundo a agência Efe.

Entre julho e setembro, a faturação da GE ascendeu a 29.573 milhões de dólares, 4% menos do que no ano anterior.

Continuar a ler