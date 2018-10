Klay Thompson fez 14 triplos contra os Chicago Bulls e bateu recorde de Stephen Curry

Os Golden State Warriors foram esta segunda-feira até Chicago bater os Bulls por 149-124. Mas não é esta a novidade: até porque estamos a falar dos bicampeões em título e de duas equipas da NBA que estão atualmente a anos luz em termos de forma, qualidade e potencial. Ora, faltando um ponto de interesse aqui, Klay Thompson encarregou-se de fazer história. O jogador dos Warriors marcou 52 pontos em apenas 26 minutos e bateu o recorde de lançamentos triplos da NBA: acertou 14, mais um do que o colega de equipa Stephen Curry, que em novembro de 2016 marcou 13 triplos aos New Orleans Pelicans.

Já os Milwaukee Bucks passaram a ser a única equipa invicta na NBA, ao baterem em casa os Toronto Raptors, que também ainda não tinham perdido, por 124-109.

Sem a sua grande estrela, o grego Giannis Antetokounmpo, os Bucks, que igualaram o arranque de 1971/72, contaram com 10 ou mais pontos de sete jogadores, incluindo do turco Ersan Ilyasova, que liderou a equipa com 19, mais 10 ressaltos. Nos Raptors, desfalcados de Kawhi Leonard, o melhor foi o internacional espanhol Serge Ibaka, autor de 30 pontos e nove ressaltos.

Os Bucks lideram a Este e, no Oeste, mandam, com sete triunfos e um desaire, os bicampeões em título Golden State Warriors.

Nos outros encontros, destaque para ao triunfo caseiro dos Minnesota Timberwolves, com 32 pontos de Jimmy Butler e 25 e 16 ressaltos de Karl-Anthony Towns, sobre os Los Angeles Lakers, liderados por 29 pontos e 10 ressaltos de LeBron James.

Por seu lado, os San Antonio Spurs ganharam na receção aos Dallas Mavericks por 113-108, após prolongamento, com 34 pontos de DeMar DeRozan. Nos forasteiros, o rookie esloveno Luka Doncic bateu o seu recorde de pontos, com 31.

Continuar a ler