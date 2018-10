Merkel anuncia fundo de mil milhões de euros para apoiar PME em África

A Chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou, em Berlim, a constituição de um fundo de mil milhões de euros para apoiar o investimento de Pequenas e Médias Empresas (PME) europeias em África.

“Juntos, queremos enviar um sinal claro: o desejo de ter uma boa e rentável relação entre África e Europa”, afirmou a Chanceler alemã em Berlim, na cimeira de investimento “G20 Compact with Africa” (CwA), uma iniciativa que pretende promover o investimento privado no continente africano.

Estes fundos servirão para conceder empréstimos e capital a PME europeias que queiram investir em África e capital próprio a PME africanas.

Além disso, será criada uma rede de aconselhamento para potenciais investidores.

A CwA foi criada durante a presidência alemã do G20, no ano passado, e juntou dirigentes da África do Sul, Etiópia, Egito, Benim, Costa de Marfim, Gana, Marrocos, Ruanda, Senegal, Guiné, Togo e Tunísia, bem como dirigentes de várias empresas alemãs.

Entre as participantes, contam-se as gigantes alemãs Siemens e Volkswagen, que têm já parcerias em alguns países a africanos.

O presidente da comissão executiva (CEO em inglês) da Siemens, Joseph Kaiser, afirmou que a construção de três centrais elétricas no Egito da multinacional alemã está a decorrer de forma rápida.

Também a Volkswagen tem aumentado a presença no continente africano, tendo anunciado, no final de agosto, a assinatura de memorandos de entendimento com os governos de Gana e Nigéria para a construção de fábricas de automóveis nos dois países.

Continuar a ler