Número de mortos em acidentes de viação subiu 7% em Moçambique até outubro

O número de mortes provocadas por acidentes de viação em Moçambique subiu 7%, para 938 óbitos, nos últimos 12 meses, situação que o Governo moçambicano considerou esta terça-feira “preocupante”.

“Não obstante todos os esforços que estão sendo envidados pelo Governo e não só, a sinistralidade no nosso país continua uma grande preocupação”, declarou a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, Ana Comoana, em conferência de imprensa.

Os acidentes rodoviários, prosseguiu, foram um dos temas analisados esta terça-feira em reunião do Conselho de Ministros, durante a sessão semanal do órgão, que se comprometeu a manter o acompanhamento da situação, dada a gravidade.

No período entre 30 de novembro de 2017 e 23 de outubro deste ano, foram registados 938 óbitos contra 880 no período anterior.

Os acidentes de aviação provocaram no mesmo período 924 feridos graves contra 1.032 no período anterior, além de avultados danos materiais.

Os fatores humanos e técnicos são as principais causas da sinistralidade rodoviária no país, observou a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique.

“O Governo vai continuar a trabalhar no sentido de prevenir, mas também educar a sociedade para debelar as situações que colocam em perigo a vida dos cidadãos”, acrescentou Ana Comoana.

