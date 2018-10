Vieira promete: se forem provados atos ilícitos e de corrupção, demite-se

Luís Filipe Vieira negou esta noite, na TVI, que a revelação de um telefonema entre si e o empresário César Boaventura em que os dois negociavam os valores de uma eventual saída de Rui Vitória para o Everton, signifique que desejava a saída do treinador. “Não fui eu que procurei a saída dele”, refere. Por 10 milhões, dois terços da cláusula de rescisão, o treinador teria mesmo saído, caso quisesse: “Pelas condições que me disseram que ia fazer com esse contrato [que o Everton oferecia], não era eu que [lhe] ia cortar as pernas. Nunca cortei as pernas a nenhum jogador e a nenhum treinador. Principalmente a jogadores, a treinadores nunca aconteceu este caso”, apontou, em entrevista à TVI.

Afirmando que a proposta do Everton incluía um ordenado que faria Rui Vitória ganhar, “se calhar, oito vezes mais”, o presidente do Benfica lembrou que o treinador é um “chefe de família” e que o valor financeiro, para alguém que tem família, é “importante” para o clube. “Não há um jogador, após a saída, que diga mal do Benfica. Se um jogador ou treinador tem alguma proposta, não vale a pena estarmos a ‘entreter’, como costumo dizer. A vida é assim, está feita disso. O cemitério está cheio de insubstituíveis”, referiu.

O presidente do Benfica defendeu que “há hoje uma grande injustiça em relação ao Rui Vitória. Nos dois primeiros anos de Benfica conquista seis títulos, é campeão com um máximo de pontos, 88. Foi aos quartos de final e oitavos de final da Liga dos Campeões. Teve uma época menos conseguida… No Benfica as pessoas habituaram-se a ganhar muito, há muito tempo que não ganhavam e habituaram-se rapidamente a ganhar muitas vezes.

Não somos invencíveis e temos que reconhecer, quando perdemos, que estivemos menos bem. E nessa época não estivemos muito bem. Mas essa época acabou, a vida não é feita de passado, é feita do presente e do futuro. O Rui Vitória tem feito um trabalho fantástico no Benfica, consegue todos os anos ter equipas bastante competitivas, nunca se desviando da formação do Benfica. Lança cerca de dez jogadores em três anos de Benfica. Lançou o Ederson, Nélson Semedo, Rúben Dias, Lindelof, Yuri Ribeiro, Gedson, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, João Félix, agora mais recentemente o Jota e outros…”

Defendendo que a formação “é um projeto de que o Benfica não se quer desviar minimamente”, Luís Filipe Vieira deu uma palavra de confiança ao treinador, num momento em que a equipa vem de uma derrota na Holanda, para a Liga dos Campeões, e no Jamor, com o Belenenses, para o campeonato. “É o homem certo para o projeto do Benfica. Por minha vontade, garanto que será o treinador até ao final do contrato.” O vínculo termina no verão de 2020, ou seja, dentro de pouco mais de época e meia.

O presidente do Benfica prometeu que se demite se for provado que o clube cometeu atos ilícitos que resultaram em corrução: “Posso-lhe garantir, se algum dia se provar que ao longo destes 15 anos, algum dia o Benfica praticou atos ilícitos e corrupção, garanto-lhe que me demito, porque critiquei sempre essas atitudes dessas pessoas”. O presidente do clube encarnado garantiu: “Tudo o que o Benfica tem ganho é dentro de campo”.

“Quem sou eu para condenar o Paulo Gonçalves? Já fomos todos condenados na praça pública, em tribunal é que vamos provar a nossa inocência”, garantiu Rui Vitória. Sobre os emails dos funcionários e administradores do Benfica tornados públicos, disse: “Revolta-me falar disso. Logicamente alguém entrou no sistema do Benfica. Mais grave do que isso não foi só o que roubou ao Benfica, foi o que expôs de pessoas e trabalhadores do Benfica. Uma coisa lhe garanto: não está [nos emails] oferta de dinheiro a ninguém, não está lá prostitutas com ninguém ou que almocei com árbitros em minha casa”.

O Sporting, Bruno de Carvalho e as rescisões: “Íamos atacar mesmo a sério”

Luís Filipe Vieira comentou ainda a promessa que fez de “cometer uma loucura” para vingar “o verão quente” em que o Sporting foi contratar jogadores ao Benfica. Desta vez, planeava fazer o inverso. “Se porventura Bruno de Carvalho continuasse no Sporting como presidente éramos capazes de cometer uma ou duas loucuras. No dia em que Sousa Cintra começou a comandar a SAD, ele teve o cuidado de falar comigo e eu garanti-lhe que o Benfica não ia buscar nenhum jogador ao Sporting.”

Toda a gente sabe os ataques que fomos vítimas desse senhor, pensava mais no Benfica do que no próprio Sporting, íamos atacar mesmo a sério, não era contra a instituição mas contra uma pessoa. Quem vem provocar sempre a desunião das pessoas, não fazia sentido termos alguma pena dele. Íamos atacar dois ou três”, disse ainda o presidente do Benfica.

Sobre as primeiras acusações de Frederico Varandas, que em entrevista recente ao semanário Expresso criticou os processos recentes ligados ao Benfica e os considerou uma “vergonha” para o futebol português, Vieira disse: “Lidei de perto com cinco presidentes do Sporting. Quando se preocupavam só com o Sporting ganhavam alguns títulos, aqueles que para unir as tropas tinham de pôr o Benfica à frente ficaram pelo caminho. O senhor Varandas, se vem com o mesmo propósito também não deve ficar muito tempo. Tem primeiro de se concentrar em unir o Sporting, não é preciso falar do Benfica para unir. No dia em que andar distraído com o vizinho do lado, já vai estar com um andamento que ele já não consegue chegar.

As acusações de António Simões: “Mentiu. Tem de respeitar o Benfica”

Luís Filipe Vieira abordou as acusações de António Simões, antiga glória do Benfica que acusou os responsáveis do clube de censura e de hostilidade depois de ter criticado o comentador e ex-diretor de conteúdos da Benfica TV, Pedro Guerra. “A grande figura do Benfica que não está viva é o Eusébio. Os outros, epá, para mim são todos iguais. Quando fizemos o museu do Benfica foi para fazer homenagem a todos os jogadores que vestiram a camisola do Benfica e que nos deram títulos. Eusébio não há mais nenhum e ninguém vai imitar o Eusébio”, disse.

Conheço o Simões há 40 anos. Quem me conhece sabe que nunca fiz censura no Benfica, praticamente nem vou ao canal do Benfica, não há um profissional do Benfica que diga que alguma vez fiz censura. Não vou falar muito de António Simões por respeito ao Benfica. António Simões mentiu. E fico-me por aqui, quando ele quiser vir clarificar de vez vai falar comigo pessoalmente e não anda a falar na praça pública. O Benfica respeita-o mas ele tem de respeitar o Benfica e todos os profissionais daquela casa.

“Não admito a ninguém que diga eu sou o Benfica, somos todos do Benfica”, apontou Vieira, acrescentando: “Não recebo lições nem do Simões nem de nenhum atleta do Benfica, se há alguém que é humano e os ajuda sou eu. Se ele tem algum problema com o Benfica que o vá resolver dentro do Benfica, não na praça pública. Veja o que ele fez ao Calado. O Simões já se esqueceu de quem há anos atrás o ajudou. Dizer que o Calado leva recados meus? Não há um comentador do Benfica que leve recado meu, um!”

De Samaris a Salvio, passando pelo goleador Jonas que “pensou seriamente sair”

O presidente do Benfica abordou também, durante a entrevista, a possível saída de Jonas, que se colocou como hipótese este verão. “O Benfica demonstrou sempre interesse em renovar com Jonas, queríamos renovar com ele mais um ano. Numa primeira fase, acho que houve uma altura em que ele pensou seriamente sair. Mas depois, conversando com a família, falei com ele e disse-me: presidente, não quero sair do Benfica, estou disponível para renovar contrato.

Se me perguntar se houve uma altura em que o Jonas esteve inclinado? Esteve inclinado um pouco, esteve. Mas já era o jogador mais bem pago do plantel, é o jogador mais caro do Benfica”, referiu.

Sobre o grego Samaris, de cuja saída se tem falado recentemente, o tom foi um pouco diferente: “Neste momento não tem sido titular do Benfica. É um ativo bom do Benfica, vamos ver nos próximos meses o que vai suceder”, apontou.

Quanto a uma possível renovação com o argentino Salvio, “há vontade do Benfica de que ele renove e penso que também há vontade do jogador para renovar. Depois de amanhã vou estar com o empresário para falar. Acho que será rápido fechar esse processo, o Benfica tem toda a vontade que ele fique e ele tem toda a vontade em ficar”.

A recandidatura em 2020:

“Vou-lhe já dizer, vou ser candidato”, anunciou Luís Filipe Vieira, esta noite, na TVI. O mandato atual termina dentro de dois anos. Depois recandidatar-se-á para mais quatro. “E se tiver de fazer mais, vou fazer”.

